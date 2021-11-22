MSCI更改京東與網易追踪方式 從ADR變港股

周一 (22 日) 外媒報導指出 MSCI 決定開始採用京東 (9618-HK) 及網易 (9999-HK) 的港股做為追綜價格表現的方式，而不用它們在美國上市的存託憑證(ADR)，上述調整將於 12 月 2 日生效。MSCI 此舉這可能會加速中概股的流動性從美國逐漸轉移至香港。

在 MSCI 追蹤的 40 檔中國 ADR 中，大約十多檔同時在美、港兩地上市，所以業界預期未來可能會見到類似的變化。雖然這一轉變短期內應該不會對京東或網易的股價產生任何重大影響，但以阿里巴巴 (9988-HK) 的經歷，追踪 MSCI 的被動型基金的持股可能從 ADR 調整成港股。

(圖片: AFP)

媒體還引述其它投資人及分析師表示，這有可能鼓舞其他公司把香港上市股票的比重提升，以因應 MSCI 可能的變化。

此外，近期恒生指數公司宣布將京東納入恒指成份股內，並將遭受財務打擊的恒大集團 (3333-HK) 剔除在恒生國企指數成份股之外。

這次恒指季度調整中，被納入的企業除了京東外，網易、新奧能源 (2688-HK)、華潤啤酒(291-HK) 等公司也同時納入，而恒指成份股檔數目將由 60 檔增加至 64 檔。至於恒大被剔除出恒生中國企業指數後，將由信達生物製藥 (1801-HK) 取代。

