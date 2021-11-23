中國恐祭出「數據稅」 港股網科族群股價躺平

日經報導指出，根據跡象顯示，中國政府可能將針對網科企業課徵「數據稅」，主要因為這些網科企業內部擁有大量個資，而這樣的做法可能會成為中國達成「共同富裕」的新策略。

受到利空影響，香港網科概念股全數躺平，阿裡巴巴 (9988-HK) 大跌 2.9%、騰訊 (700-HK) 下滑 2.8%、美團 (3690-HK) 下挫 2.6%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 下挫 2.4%、網易 (9999-HK) 下跌 2.2%。

報導稱，阿裡巴巴、騰訊等大型科技企業，都保存大量的用戶資料，在這之前業界傳出企業出售客戶資料與非法使用資料的做法。

而在今年 10 月份，前重慶市長黃奇帆曾於一場公開的金融峰會上大力提倡課徵數據稅，要求把企業透過收集用戶資料獲取的營收進行統計，並課徵 20%～30% 的數據稅，而外界認為，這可能是中國推動新稅的訊號。

此外今年 10 月，中國政府公佈「十四五電子商務相關條例」，要求進一步加強對網路企業的監管，這導致網科企業在今年面臨一波波的監管浪潮後，明年還可能再遇到不少重拳。

近期以來，中國的監管政策波及範圍越來越廣，阿裡巴巴、騰訊和百度等等的網科集團均被主管機關裁罰。甚至在今年上半年，阿裡巴巴被處以破天莣的 28 億美金反壟斷罰款。

在面對一連串的監管壓力之下，網科企業的財報成長幅度已不若以往，連過去資優生阿裡巴巴也下修今年的財報預期，並將「監管環境緊縮與隱私」和「隱私資料保護法規」等擔憂列為未來營運的不確定因素。

