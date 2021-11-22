中國經濟下滑壓力大 降準聲浪浮現

中國 11 月貸款市場報價利率一年期 LPR 為 3.85%，5 年期以上 LPR 為 4.65%，已連續 19 個月保持不變，符合市場預期。對此野村證券認為，近期一系列政府會議和政策報告顯示中國開始擔心經濟成長，並採取行動調整政策立場，以免經濟成長進一步下滑。

野村預估中國政府將很快將大幅放鬆貨幣和財政政策管制力道，以防範日益增加的經濟下滑壓力，中國人行未來數個月再度調降存款準備金率的可能性正在高速攀升，但因為 PPI 保持在高檔、CPI 正在回升中，及政策傳導機制不順暢等，人行降息的機率依然非常小。

(圖片: AFP)

另一方面，中國人行公布的第三季貨幣政策行報告內容與二季所公布的差距頗大，引發外界聯想。中國人行認為保持經濟平穩的難度增加，對通膨問題的判斷則認為還在可控制範圍內，但會持續密切跟蹤研判物價走勢，穩定社會預期，努力保持物價總體穩定。

同時中國人行刪除「管好貨幣總閘門」、「堅決不搞大水漫灌」等字句。在信貸政策部分著重強調金融對於中小微企業和「雙碳」政策的支持。市場對此稱中國人行開始調整貨幣政策，可能在有必要時適度釋出流動性，以支撐中國經濟成長。

而人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，中國經濟可能出現「類滯脹」的局面，即是經濟增長速度偏低，而生產者價格 (PPI) 漲幅過高。他認為，如果需求低迷，生產者價格居高不下，企業利潤受到擠壓，經濟中已有的風險點，釋放得太快「類滯脹」很可能會出現，應密切關注發生「類滯脹」的可能性，因為一旦出現這種局面可能會影響到明年貨幣政策走向。

