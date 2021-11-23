調查：92%企業年前徵才 平均起薪突破37K創9年新高

距離虎年春節還有 2 個多月，走過疫情陰霾，不少人計畫在年前跳槽，根據求職網站調查，約有 91% 的上班族考慮換工作，比例改寫 9 年新高；此外，約有 92% 的企業也有徵才計畫，平均起薪達 37179 元，較去年增加 279 元，雖然僅年增 0.8%，但續創 9 年新高。

yes123 求職網今 (23) 日發布調查指出，有高達 91.1% 的上班族，會考慮在農曆年前換工作，為 9 年來新高，其中甚至有 62.8% 的人透露早就付諸行動，開始投遞履歷，正式尋找新工作。

上班族最熱門的年前轉職行業，以「科技資訊業」居冠，其次依序為「餐飲住宿與休閒旅遊業」、「傳統製造業」、「金融保險與會計統計業」及「批發零售與貿易業」。

許多人想轉職的原因主要為薪水太少、很難過活，不過，想馬上轉換跑道並非易事，整體來說，平均預估要投 10 封履歷表，才能有一次面試機會；需要面試 8.4 家公司，才能有一次錄取機會，因此，把兩者平均數相乘，等於想找到一份新工作，可能得投遞 84 封履歷。

企業主方面，調查顯示，有高達 92.1% 的企業表示，在虎年農曆年前有徵才計畫，高於去年的 88.3%，是 7 年以來新高，其中 61.8% 屬於單純填補員工離職後的空缺；其餘 30.3% 才算是擴編。其餘沒有徵才計畫的企業，有 1.1% 的公司指出，目前人事凍結、遇缺不補；還有 6.8% 的企業坦言，其實正在進行人事精簡。

平均來看，年前預計會釋出 10.2 個工作機會，高於去年的 9.5 個；另外還有 72.2% 的公司透露，在年前徵才計畫當中，可以接受求職者年後上班。

至於企業開出的月薪條件，繼 2015 年首度突破 3 萬大關後，今年平均值達 37179 元，較去年增加 279 元，漲幅為 0.8%，續創 9 年新高，但換算下來，日薪僅多了 9 元多，將近一顆茶葉蛋售價。

此次調查也顯示，年前轉職者平均希望比原來工作加薪 8409 元，假如老東家想慰留勞工，平均月薪需加碼 9682 元，等於比前者多 1273 元，約高出 15% 才可能留才成功。