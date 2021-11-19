台灣達美樂加速展店 拚4年內店數上看400家 將徵才2000人

連鎖披薩業者台灣達美樂今 (19) 日指出，今年以來業績成長 20-30%，看好台灣市場仍有龐大的成長空間，宣示 3-4 年內將再開 150 家門市，力拚 5 年內總店數突破 400 家，並將招募 2000 名正職和計時員工、調薪 10% 搶人才。

台灣達美樂指出，在今年 9 月由澳洲商 Domino’s PizzaEnterprises Ltd（簡稱 DPE) 自晶華 (2707-TW) 手上買下後，營運穩定成長，日前積極打破既有的外送限制，將外送費調降為 0 元，快速提升個人餐點銷售成長多達 10 倍，顯示國內消費者需求龐大。

因此，台灣達美樂設下積極的展店目標，預計 3-4 年內再新開 150 家店，等於平均一年會開出 40 家店左右。

台灣達美樂新上任的 CEO Martin Steenks 指出，台灣達美樂的門店數量，將會與麥當勞一樣，甚至更多，由於立下積極明確的展店計畫搭配總部強大的執行力，距離年底僅 1 個半月間，尚有 3-4 家新門市將開出。

而為因應展店人力需求，台灣達美樂開出多項職缺， 包含門市儲備幹部、計時工讀人員，以及總部各部門的專才人員，預計共招募超過 2000 人。

同時，台灣達美樂主動調高計時人員和專職幹部的薪水，計時人員起薪 180 元起，儲備幹部 32,000 元起，明年 1 月起生效，薪資漲幅高達 10-12%。