台美經濟繁榮夥伴對話聚焦四議題 明年將召開首屆科學技術會議

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話 (EPPD) 今 (23) 日召開，聚焦供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與 5G 網路安全、科學與技術等四大議題，其中，在科學與技術領域上，科技部長吳政忠表示，明年台美雙邊將召開首屆科學技術會議，時間估落在明年中。

吳政忠指出，台美科學技術論壇是本次對話重要成果之一，初步已鎖定幾項合作方向，其中，半導體領域將著重在上游、前端製程進行討論，也預期明年將有具體合作協議推出。

除科學技術論壇外，在 EPPD 架構下，台美明年也將召開第四屆台美數位經濟論壇 (DEF)，國發會副主委施克和說明，初步已鎖定 5G、資安、AI、資料保護、數位平權、數位轉型等議題與美方交換意見、討論，

針對美方關切重點，經濟部長王美花表示，在供應鏈合作面上，半導體、醫藥衛生、節淨能源都是討論重點，也談及目前半導體供應鏈瓶頸問題，且因應氣候變遷，台灣也向美方提及高效率電池、離岸風電，並認為台灣在電動車供應鏈中可望與美國進一步合作，後續也規劃成立企業諮詢會議。

在經濟脅迫議題上，王美花說，台美雙方認為，所有經濟體都不應受到外部脅迫，也表達支持立陶宛的立場，同時台美雙邊也將與理念相近國家加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話是在 23 日於台北、華府兩地以線上方式舉行，據悉雙邊會議一路從上午 7 點開到中午 12 點，由經濟部長王美花、科技部長吳政忠，以及美國國務院次卿費南德茲 (Jose W. Fernandez) 主談。