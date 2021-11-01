中保科集團全體員工疫苗覆蓋率高達79.8% 啟動擴大徵才

本土疫情趨緩，中保科技 (9917-TW) 集團仍持續全力持續配合政府施打疫苗政策，鼓勵在職員工接受公費疫苗施打，目前全台員工已接種兩劑疫苗覆蓋率已高達 79.8%，集團關係企業的疫苗覆蓋率則達到 64.9%。

同時，中保科今 (1) 日也宣布每人加碼萬元獎金，啟動「大徵才計畫」，爭取優秀人才加入中保科團隊。

中保科積極配合政府防疫與疫苗施打政策，鼓勵員工配合接受疫苗施打，並提供疫苗假讓員工可以調養休息。根據中保科統計至 10 月 30 日資料，中保科總公司員工應施打人數為 2445 人 ，第一劑加第二劑疫苗的集團總接種次數達 2000 次。中保科技副董事長林建涵表示，中保科全台員工整體疫苗覆蓋率達到 79.8%，要讓客戶或供應鏈合作廠商也安心，且仍嚴格落實防疫規範，為台灣防疫持續努力。

此外，隨著解封腳步，中保科技業務服務需求也跟著增加，中保科也啟動大徵才推薦計畫，需求人數達 150 人以上。為了延攬優秀人才並照顧員工，維持人力資源穩定，因此近期更加碼推出舉薦人才獎勵活動辦法，只要在職員工成功推薦新人，就可獲得 5000 元的高額獎金。

中保科人資部分析，為了吸引優質人才，因此全面提高舉薦獎金至 5000 元，凡於 2021 年 9 月至同年 12 月底到職者，只要推薦人才順利獲得晉用，且擔任正職，滿 6 個月、12 個月時，舉薦人、受薦人都仍在職，舉薦人都可獲頒一次 5000 元舉薦獎金，也就是最多可獲得 1 元獎金，計畫到 12 月底。

此外，中興保全科技強調對基層新進員工的評鑑是看能力，不看學歷。只要憑自己的本事通過檢定，依單位不同最高可每個月領取技能獎金 5,000 元，像是南部有位基層同仁，用一年的學習熱忱就拿到最高的技能獎金，每年替自己 爭取多出 6 萬元的額外收入，歡迎有志青年一同加入中保科技的大家庭，找到屬於自己的一片天。