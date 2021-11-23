〈美股熱門股〉通用入股快艇電動引擎商漲逾3% Astra火箭發射告捷漲17%

通用入股快艇電動引擎商 Pure Watercraft 漲 3.66%

通用汽車 (GM-US) 周一（22 日）宣布收購快艇電動引擎新創公司 Pure Watercraft 的 25% 股份，並將成為後者零組件供應商，消息提振股價勁揚 3.66% 至每股 64.06 美元。

Pure Watercraft 於 2011 年成立，是一家快艇電動引擎新創公司，專注發展以鋰電池為動力的快艇電動引擎，估值約為 6 億美元。該公司表示，通用將提供 1.5 億美元現金與實物支付以換取股權，其中包括提供零組件與協助製造。

通用全球電動化部門副總裁 Dan Nicholson 表示，通用汽車正在鐵路、卡車、太空等產業部署技術，與 Pure Watercraft 合作將創造零排放的航海工具，預計將在晚些時候宣布合作新品。

Pure Watercraft 執行長 Andy Rebele 表示，與通用的合作關係將能幫助公司解決供應鏈問題。

Astra 火箭發射告捷 大漲 17.21%

火箭製造商 Astra(ASTR-US) 上周六發射火箭終於成功進入軌道，在喜訊加持下推升周一股價大漲 17.21% 至每股 11.17 美元。

Astra 先前火箭發射都以失敗告終，上周終於成功將火箭送入軌道，消息傳開後 SpaceX 執行長馬斯克在推特發文道賀：「恭喜！進入軌道並不容易」。

Astra 執行長 Chris Kemp 受訪時表示，進入軌道真的相當不容易，只有少數幾家公司能做到，現在將專注為客戶交付產品，並擴大系統生產與加快發射腳步。

Astra 的發射成功使其成為少數美國使用私人資助火箭進入軌道的公司之一，加入 SpaceX、火箭實驗室（Rocket Lab）、維珍軌道（Virgin Orbit）的行列。

Rivian 延續上周利空影響 股價挫跌 8.16%

電動車新創公司 Rivian(RIVN-US) 周一股價受上周與福特 (F-US) 合作計畫泡湯、特斯拉 Model S Plaid 即將問世與 Rivian 股票分割消息影響，大跌 8.16% 至每股 118.11 美元。

Rivian 上周五噩耗連連，不僅傳出亞馬遜下訂的電動貨車續航力不如預期，同日與福特共同合作開發電動車的計畫也喊卡，利空消息延續影響周一股價重挫。

此外，特斯拉 (TSLA-US) 周一宣布 Model S Plaid 最快明年將在中國上市以及股票分割消息，更重傷 Rivian 當日股價表現。

Data Trek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，當初 Rivian 上市時，資金可能會從特斯拉股票流向 Rivian，後來事實也證明的確如此，往後特斯拉與 Rivian 兩者股票成一漲一跌相反走勢。

Model S Plaid 即將上市消息傳開後，資金又流回特斯拉，該公司當日收盤上漲 1.74% 至每股 1,156.87 美元。除此之外，特斯拉股票分拆消息也有影響，Future Fund Active ETF（代號 FFND）經理 Gary Black 認為，特斯拉可能分割股票。

Black 表示，特斯拉股價上漲的原因可能是馬斯克的股票銷售逐漸減少，特斯拉在德州與德國的超級工廠即將投產等因素推動。