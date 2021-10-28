通用汽車CEO：至2025年電動車銷量「絕對」能趕上特斯拉

據報導，通用汽車 (GM-US) 執行長兼董事長 Mary Barra 在接受採訪時表示，到 2025 年，通用汽車在美國的電動汽車銷量「絕對」可以趕上特斯拉 (TSLA-US)。

Barra 表示，隨著許多新車款的推出，包括即將上市的 GMC 悍馬電動車皮卡、凱迪拉克最新電動車 Lyriq，以及雪佛蘭 Bolt 電動車等，都將有助於使通用汽車擊敗特斯拉。上述車款是通用汽車計畫在 2025 年前至少發布的 30 款電動車的一部分。

Barra 說道：「我覺得很放心，因為當買家坐進這些車款時，他們會感到驚嘆。我們將會推出這些電動車款，並持續努力，直到我們在電動車市場中擁有最高的市占率。」不過，通用汽車並未公佈實現該目標的時程。

在主導了美國電動車市場的多年後，特斯拉市占率已經出現下滑。據 IHS Markit 的數據顯示，今年特斯拉電動車在美國市場中的占比，預期將從去年的 79% 下降到 56%，並且隨著通用汽車等大型汽車製造商發布大量新電動車款，特斯拉的市占率可能將持續下降，預期在 2025 年將降至 20%。

LMC Automotive 預期，通用汽車將有望在 2025 年超越特斯拉，成為美國最大的電動車銷售商。

通用汽車日前表示，該公司將在美國、加拿大額外安裝多達 4 萬座電動車充電站，以盡快在電動車市場上站穩腳步。

通用汽車在先前預估，隨著新車款的推出，該公司的電動車營收將在 2023 年達到約 100 億美元，並在 2030 年增長至約 900 億美元。