通用投資電池廠SES鋰金屬電池亮相 超車其他競爭對手

通用汽車 (GM-US) 投資的新創車用電池公司 SES 周三（3 日）展示一款容量比一般更車用電池大的鋰金屬電池，此舉意味著 SES 在大容量車用電池商業化技術上遙遙領先對手。

SES 的公布的該款電池容量達 107 安培小時（Ampere hour），高於目前平均 50 到 120 安培小時之間的車用電池容量。

SES 執行長胡啟朝說，計畫在年底前向通用汽車、現代汽車等公司交付車用電池和進行道路測試，目前正正在上海蓋電池工廠，完工後將在 2023 年開始生產，目標是應用在通用新一代電動悍馬車上。

胡啟朝說：「全球汽車製造商都競相成為第一個使用鋰金屬電池的廠商，這款電池證明我們比競爭對手走得更前面。」

此外，胡啟朝表示 SES 計畫在今年底前完成與特殊目的收購公司 Ivanhoe Capital Acquisition Corp. 的併購，投資者包括通用汽車、現代汽車、吉利汽車、起亞汽車、鴻海 (2317-TW)、Koch Strategic platform。

彭博分析師 James Frith 表示，儘管 SES 距離商業化還有一段路要走，但這款鋰金屬電池比其他競爭對手的電池有著顯著進步。

SES 競爭對手 QuantumScape(QS-US) 尚未透露開發中的鋰金屬電池容量，僅引用數據表示，新開發的電池在實際環境中已能滿足電動車要求，而 SES 的鋰金屬電池充電時間長達五個小時，可能讓消費者無法接受。

QuantumScape 強調，自己是唯一一家顧及電池壽命循環與電池充電速度只需一小時以下的公司。

南韓電池製造商 SK Innovation 的目標是在 2025 年之前推出固態電池，並在 2030 年之前推出一款鋰金屬陽極電池，而 LG 化學旗下電池事業 LG Energy Solution (LGES) 則將在 2027 至 2030 年實現固態電池商業化。

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