〈美股熱門股〉應材Q4財報財測不佳跌逾5% 美光前景看俏漲逾7%

應材 Q4 財報、財測受供應鏈拖累 挫跌 5.49%

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 第四季財報、財測表現不佳，且公司高層表示未來還會受供應鏈影響，周五（19 日）股價應聲挫跌 5.49% 至每股 150.03 美元。

應材執行長兼總裁 Gary Dickerson 表示，半導體與設備的需求持續成長，但目前供應鏈無法趕上，預計特定矽元件短期供應將持續短缺，會與供應商和晶片製造商共同克服供應鏈問題。

應材第四季營收年增 31% 至 61.2 億美元，經調整後每股獲利為 1.96 美元，皆低於分析師預估的 63.9 億美元與 1.96 美元。

應材預估，2022 會計年度第一季的營收介於約 59.1 億至 64.1 億美元之間，non-GAAP 稀釋後每股獲利將介於 1.78 至 1.92 美元，也都低於分析師估計的 63.5 億與 1.97 美元。

美光獲分析師唱旺 大漲 7.80%

記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 受投行花旗與 Evercore ISI 分析師看好前景展望，周五股價上漲 7.80% 至每股 83.03 美元，創下自 2020 年來最佳表現。

花旗分析師表示，個人電腦與伺服器需求增加將在 2021 年第四季與 2022 年第一季推高 DRAM 的需求，是美光股價攀升的催化劑，並認為以目前的價格來看值得買入。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示，儘管美光等記憶體晶片廠商自 6 月來股價初以來一直落後費半指數，原因是投資人擔憂個人電腦、手機、雲端需求的持續性，再加 DRAM 價格在 5、6 月開始趨於平緩，不過現在趨勢正在改變。

Muse 指出，自 8 月初以來，華爾街對美光 2 月為止或 5 月為止的季度營收預測分別調降 33% 與 31%，未來還可能進一步下調，但疲軟已逐漸消化。

Muse 說，據公司調查，大多數投資人預估明年記憶體交易將在明年第一季開始啟動，因此在明年 1 月之前看到買盤湧入一點也不意外。

FDA、CDC 放行第三劑疫苗接種 莫德納勁揚 4.92%

莫德納 (MRNA-US) 周五迎接好消息，美國食品及藥物管理局（FDA）與美國疾病管制預防中心（CDC）已批准並支持第三劑疫苗施打，激勵股價勁揚 4.92% 至每股 263.78 美元。

即使 FDA 與 CDC 仍不放行，莫德納的庫存疫苗銷售一樣也會很活躍，因為奧地利為抑制疫情蔓延，今天宣布開始全境封鎖，並計劃從 2022 年 2 月 1 日起強制接種疫苗，這意味著疫苗需求將繼續成長。

近幾個月來，隨輝瑞 (PFE-US)、Merck(MRK-US) 的新冠口服藥告捷，莫德納的庫存疫苗一直處於莫大壓力下，然而受益於美國兩大監管機構與奧地利政府接種計畫，莫德納股價獲得額外支撐。自 8 月以來，莫德納股價已下跌約 50%。