特斯拉又被員工告！加州工廠性騷擾猖獗 「宛如噩夢」

特斯拉 (TSLA-US) 員工 Jessica Barraza 向加州法院狀告公司，指控她與其他女性員工遭到「職場性騷擾」，聲稱遭受同事與主管令人不舒服的性接觸和語言，「特斯拉加州 Fremont 工廠工作環境性騷擾猖獗，宛如噩夢。」

特斯拉沒有立即回應該訴訟的置評請求。Barraza 本人不願回應，其代表律師表示，當事人自 2018 年以來便服務於特斯拉，她是兩個孩子的母親，夜間值勤。

企業與員工間的訴訟通常不會影響股價，也不會是季度財報電話會議上的討論議程，華爾街分析師通常也不會將此問題作為估值股票時的考慮點。目前華爾街尚無分析師針對此事發表特斯拉股價可能受何影響的看法。

該訴訟於週五見報，特斯拉股票不可能立即浮現負面反應，週五股價收漲 3.7%，優於大盤。S&P 500 和道指分別下跌 0.1% 和 0.8%。

特斯拉先前也遭非裔員工 Owen Diaz 控訴種族歧視。

Owen Diaz 於 2015 年 6 月至 2016 年 5 月間在特斯拉任職電梯操作員，他主張在工作期間常遭受種族歧視的語言攻擊，但主管卻置之不理，並於 2017 年狀告特斯拉，美國法庭最終裁定，特斯拉需付出 690 萬美元的精神賠償和 1.3 億美元的懲罰金。

雖然懲罰金堪稱鉅額，但對一家市值超過 1 兆美元的企業來說，這不會構成問題，當日股價下跌了約 0.1%，但此後因財報亮眼而上漲了 50%。

然而，一切也可能例外，動視暴雪 (ATVI-US) 就是明顯例子。根據報導，動視暴雪旗下工作室 Sledgehammer Games 的一名女性員工聲稱，她在 2016 年和 2017 年被一名男性主管強姦，爾後引來官方調查。

加州公平就業與居住部經過 2 年調查後對動視提出告訴，指控動視暴雪歧視女性員工，且其工作場所文化有性騷擾之虞，甚至曾有女性員工因不堪長期性騷擾而在出差途中自殺。在遭政府提告後，動視暴雪在職與前任工作人員的指控也紛紛浮出水面。

一連串事件重創動視形象，不滿公司改革行動敷衍的員工也發動了罷工，公司高層頻繁異動導致產品推遲，今年起今動視股價下跌 28%。