〈財報〉應材財報財測亮眼 估明年設備投資額逾900億美元 年增近3成

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (19 日) 公布 2021 會計年度第三季財報，營收再創單季新高，財測也優於市場預期，應材表示，半導體設備正處於成長期，預估明年的設備投資額將逾 900 億美元。

2021 會計年度 Q4 財測：

預估淨銷售額區間為 60.8 億至 65.8 億美元，優於 FactSet 預期的 60.4 億美元

稀釋後 EPS 介於 1.87 至 2.01 美元，優於 FactSet 預期的 1.81 美元

non-GAAP 毛利率 48%

展望未來，應材執行長 Gary Dickerson 於電話會議中表示，受惠於經濟數位化轉型，半導體設備市場迎來長期成長。

儘管如此，市場仍擔憂將重演過去惡夢，歷史經驗設備需求暴增之後，通常會進入劇烈收縮，不過 Dickerson 表示，半導體市場已經擴展到許多新領域，未來發展不會重演歷史。

Dickerson 表示，今年設備市場總規模成長至超過 700 億美元，其中邏輯、代工占比超過 55%，仍是成長最快速的市場。DRAM 則是今年第二大成長市場，供給庫存仍低於正常水準，而受惠於 AI 與運算，長期需求成長強勁。

NAND 設備投資預計也將成長，供需庫存水位都較為平衡。該公司預計 2022 年規模將進一步擴大，兩年總額將超過 1600 億美元，意味著明年設備投資額將超過 900 億美元，年增近 3 成。

應材財務長 Dan Durn 表示，預估第三季半導體系統營收 46 億美元，約年增 50%，技術整合服務 13 億美元，年增約 55%，顯示與相鄰市場營收約 4 億美元。

Dickerson 說，目前整體積壓訂單接近 100 億美元，在半導體系統和技術整合服務都達到創紀錄的水準。

應材 (AMAT-US) 周四上漲 1.44% 至 129.2 美元，盤後發布財報後，股價挫跌 1.12%。今年來截至周四收盤為止，累計上漲 50%。

Q3 (截至 8/1) non-GAAP 財報關鍵數據：

淨營收報 62 億美元，年增 41%，優於 FactSet 預期 59.4 億美元

毛利率報 47.9%

營業利益為 20.1 億美元，營益率 32.5%

調整後 EPS 為 1.9 美元，年增 79%，優於 FactSet 預期的 1.77 美元

各市場銷售比重：

(圖: Alpha Street)

執行長 Dickerson 表示：「應用材料再度實現創紀錄的業績，經濟數位化轉型長期趨勢推動對半導體的強勁、長期需求。我們擁有最廣泛、最有利的技術組合，能夠加速客戶產品路線圖，使我們在未來表現優於市場上握有良好優勢。」

應材表示，第三季半導體系統業務營收為 44.54 億美元，年增 52.7%，占營收約 72%，其中晶圓代工、邏輯等占 63%，記憶體占 20%，快取記憶體 17%。

技術整合服務營收為 12.86 億美元，年增 23.7%；顯示與相鄰市場營收為 4.31 億美元，與去年同期持平。