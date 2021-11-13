大空頭嗆聲馬斯克 指控Fed、SEC製造投機泡沫 

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週五 (12 日) 接連推文指控，聯準會 (Fed) 和美國證券交易所 (SEC) 製造了投機泡沫和通膨，還嗆聲馬斯克的 Rivian 點評有失公允。

週五貝瑞最早的一條推文指出：「自 1 月 1 日以來，美國實際工資 (經通膨調整) 下降了 2.2%。這似乎是今年瘋狂、瘋狂的一年中唯一『真正有意義』的事情。永遠別忘了，通膨是一種大規模的累退稅 (Regressive tax)。」

接著貝瑞推文分享了《華爾街日報》社論「Rivian 美國政府的獨角獸」表達了他對市場風險的擔憂，因為免費資金和無休止的政府補貼時代，資本市場熱絡追捧，讓這家迄今只交了 156 輛電動汽車的 Rivian 一躍超車美國福特、通用的汽車大廠，成為美國市值第二高的汽車製造商，僅次於特斯拉。

貝瑞還抨擊馬斯克點評 Rivian 近日發布的評論有失公允，抨擊特斯拉也是在美國政府資金庇佑下才能有現在的規模。

Rivian 正沐浴剛上市的蜜月行情中，馬斯克潑冷水寫道，特斯拉是過去 100 年來第一家實現高產量和正現金流的美國汽車製造商，希望 Rivian 能夠實現高產量和盈虧平衡的現金流，這才是真正的考驗。

(圖片：AFP)

貝瑞週五轉發馬斯克推文稱：「你錯了，馬斯克，真正的考驗是在沒有大量政府補貼和電力補貼的情況下實現這一點，而這些補貼是由沒你家汽車的納稅人提供。」

特斯拉執行長馬斯克本週出售價值 57 億美元的股票後，特斯拉 (TSLA-US) 週五收黑 2.83% 至每股 1,033.42 美元，迎來 2020 年 3 月以來最糟一週表現 (-16%)。Rivian (RIVN-US) 收紅 5.66% 至每股 129.95 美元。

貝瑞週二 (9 日) 曾推文暗示，特斯拉執行長想賣股套現不是擔心富人稅，而是為了償還個人債務。