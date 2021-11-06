Fed新主席誰出線？拜登白宮會見鮑爾和布蘭納德

外媒週五 (5 日) 引述消息人士報導，聯準會主席鮑爾任期將屆之際，週四 (4 日) 美國總統拜登會面鮑爾以及 Fed 唯一民主黨籍的理事布蘭納德 (Lael Brainard)。

美國聯準會主席鮑爾的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿，週二 (2 日) 美國總統拜登表示，他近期都在考慮聯準會下一任主席提名人選，白宮將很快會宣布結果。外界猜測，拜登可能依循前總統川普先例，於聯準會 11 月利率會議後宣布。

美國聯準會主席鮑爾的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿 (圖片：AFP)

消息人士週五透露，美國總統拜登即將決定未來四年由誰來領導聯準會，因此在白宮會見了鮑爾和布蘭納德。消息人士還表示，拜登總統尚未就誰將領導 Fed 做出最終決定。

外界認為，新冠疫情、供應鏈限制、缺工和高通膨持續影響全球經濟之際，在經濟依然脆弱的情況下，延續 Fed 政策的連貫性，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 續任將會是安全牌。

若布蘭納德未被任命為下屆主席，她很可能接替目前由夸爾斯 (Randal Quarles) 負責監管業務的副主席一職 (圖片：AFP)

若布蘭納德未被任命為下屆主席，她很可能接替目前由夸爾斯 (Randal Quarles) 負責監管業務的副主席一職，將可安撫認為鮑爾監管銀行不力的民主黨進步派人士。

美國財政部長葉倫週一 (1 日) 透露：「我和拜登總統談過 Fed 新主席提名議題，並建議他 (拜登) 挑選一個經驗豐富且可信的主席人選。我認為鮑爾目前確實做得很好。」

然而，無論拜登提名鮑爾或布蘭納德做為下屆 Fed 主席人選，民主黨主導的參議院將確認其中一人擔任下一屆 Fed 主席，不過共和黨籍鮑爾可能會面臨進步人士的阻力，而民主黨籍的布蘭納德則將面臨共和黨的反對。