Fed新主席誰出線？拜登白宮會見鮑爾和布蘭納德

外媒週五 (5 日) 引述消息人士報導，聯準會主席鮑爾任期將屆之際，週四 (4 日) 美國總統拜登會面鮑爾以及 Fed 唯一民主黨籍的理事布蘭納德 (Lael Brainard)。
美國聯準會主席鮑爾的四年任期將於 2022 年 2 月屆滿，週二 (2 日) 美國總統拜登表示，他近期都在考慮聯準會下一任主席提名人選，白宮將很快會宣布結果。外界猜測，拜登可能依循前總統川普先例，於聯準會 11 月利率會議後宣布。
消息人士週五透露，美國總統拜登即將決定未來四年由誰來領導聯準會，因此在白宮會見了鮑爾和布蘭納德。消息人士還表示，拜登總統尚未就誰將領導 Fed 做出最終決定。
外界認為，新冠疫情、供應鏈限制、缺工和高通膨持續影響全球經濟之際，在經濟依然脆弱的情況下，延續 Fed 政策的連貫性，現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 續任將會是安全牌。
若布蘭納德未被任命為下屆主席，她很可能接替目前由夸爾斯 (Randal Quarles) 負責監管業務的副主席一職，將可安撫認為鮑爾監管銀行不力的民主黨進步派人士。
美國財政部長葉倫週一 (1 日) 透露：「我和拜登總統談過 Fed 新主席提名議題，並建議他 (拜登) 挑選一個經驗豐富且可信的主席人選。我認為鮑爾目前確實做得很好。」
然而，無論拜登提名鮑爾或布蘭納德做為下屆 Fed 主席人選，民主黨主導的參議院將確認其中一人擔任下一屆 Fed 主席，不過共和黨籍鮑爾可能會面臨進步人士的阻力，而民主黨籍的布蘭納德則將面臨共和黨的反對。