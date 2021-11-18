晶片等零件調度有譜 Honda日本國內汽車產量將恢復正常

日本汽車大廠本田 (Honda) 於 18 日 (週四) 宣布，先前因晶片短缺所造成的日本國內工廠減產問題，將於 12 月恢復正常。

在以亞洲地區為主的 COVID-19 疫情擴大影響下，半導體等車用零組件的調度困難，本田 8 到 9 月的日本國內汽車生產也被迫大減約 6 成，11 月中旬雖然產量持續減少約 1 成左右，但預料零組件的調度情況將改善。

估計到 12 月上旬的時候，本田生產汽車的日本鈴鹿製作所、寄居工廠和狹山工廠的稼動率都將恢復正常水準，12 月份的日本國內生產台數，也預估會與往年水準相同。

本田日本國內的汽車生產和原先規劃相比，在 8 到 9 月減少 6 成、10 月減少 3 成、11 月減少 1 成。受缺料影響，今年 4 月上市的全新 Vezel(HR-V)，有部分款式或車色在日本需等上一年才能交車。等到生產恢復原先水準，車主等待交車的日數也可望跟著縮短。

本田副社長倉石誠司在 11 月 5 日的法說會上表示，該公司打算在新年過後的汽車生產追回不足部分。該公司原先計劃 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 要在全球賣出 500 萬輛汽車，但由於晶片短缺等理由而下修至 420 萬輛。

東南亞今年 6 月過後的嚴重 COVID-19 疫情，給晶片短缺問題帶來更為嚴重的衝擊。對此本田採取零件調度管道的分散等來因應。