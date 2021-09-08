本田攜手GM研發自駕車 商用服務目標數年後上路

日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 於 8 日 (週三) 宣布，該公司為了在日本國內提供自駕車的移動服務，將於本 (9) 月內在日本展開自駕車技術的相關驗證。目標 2020 年代的中期開始，要和美國通用汽車 (GM-US) 共同展開相關服務。而為了確保自駕車的安全，相關技術的研發、驗證，也將配合日本交通法規及交通環境來進行。

本田計畫在日本國內提供的自駕車移動服務，將採用該公司與通用汽車的自駕車子公司 GM Cruise Holdings LLC 所合作研發的 4 至 6 人座「Cruise Origin」專用車輛，而具體的業務內容也會與驗證作業同時進行。屆時營運將由本田汽車子公司 Honda Mobility Solutions(HMS) 來負責。

本田雖然在一般消費者所使用的車輛方面，具備著層級頗高的自駕車技術，不過在商用移動服務的車輛方面、則是選擇與通用汽車來共同研發自動駕駛技術。

本田與通用的自駕車研發計畫，將於日本栃木縣的本田技術研究所進行。在一開始也將利用專門車輛來製作高準確度的地圖，預定 2022 年要在栃木縣宇都宮市芳賀町的一般道路進行測試，接著再轉往中、大型都市來擴大實施。要分析、驗證各個地區的服務需求。

Cruise Origin 的自動駕駛技術達到 Level 4 水準，在特定條件下可交由系統來進行無人操作的完全自動駕駛。不過在實驗過程中將有兩名工程師陪同，若發生突發狀況可立刻接手。安全是最首要條件，該開始時的行車速度會控制在時速 10 到 20 公里之間，再階段性的拉高至法律規定的行車速限。