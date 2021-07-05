晶片短缺攪局 本田6月中國新車銷量大減17%

據《日本經濟新聞》報導，日本本田汽車 (Honda)(7267-JP)5 日 (週一) 宣布，該公司 2021 年 6 月在中國市場的新車銷售台數報年減 17.0% 至 11 萬 8168 輛，連續兩個月遜於去年同期。與前 (5) 月表現的年減 4.1% 相比，下滑幅度大幅擴大。本田表示，銷量下滑的主因是受到車用晶片短缺影響。

本田 6 月在中國市場的新車銷售當中，油電車 (HV) 增加 7.5% 至 1 萬 9927 輛。主力車款的「CR-V」及「Accord」等也同樣銷售暢旺，但仍無法填補其他車款銷量滑落所造成的空缺。

本田 2021 年上半年、在中國市場的累計新車銷售台數報年增 28.5% 至 78 萬 6535 輛。中國在去 (2020) 年春季爆發新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，導致當時的新車銷量大幅滑落，這也是今年銷售數據出現大幅回彈的主要因素之一。但是車用晶片的供應狀況若持續惡化，未來的銷售表現也可能放緩。

依照中國汽車工業協會 (CAAM) 所發布的統計數據，2021 年 5 月的中國整體新車銷售台數報年減 3.1%、在相隔 14 個月後首度遜於去年同期表現。

該協會表示，車用晶片短缺的影響一直持續到上 (6) 月底，也預測到了 2021 年的下半年、供應情況將逐漸好轉。