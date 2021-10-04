日本車廠首見 Honda購車網站正式上線

日本本田汽車 (Honda)(7267-JP) 週一 (4 日) 宣布，該公司要透過線上方式來提供新車銷售服務。本田的新車銷售網站「Honda ON」於同 (4) 日上線，未來客戶購車時，從洽談到簽約的所有手續都可在網路上完成。就日本汽車製造商而言，在線上進行新車銷售也是首次創舉。

本田於今 (2021) 年 4 月成立提供線上購車服務的新公司，從 10 月 4 日起，家住東京的民眾可透過網路來進行購車，而交車、驗車、維修則在顧客所指定的店面實施，提供範圍也會逐步拓大。

在一開始時，可供線上選購的新車只有 Fit、Vezel (HR-V)、Freed、N-BOX 這幾個受歡迎的車款，也提供和實體店面相同的車貸、現金一次付清等購車方式，然而在剛開始只會先推出內含稅金、驗車等費用，於每個月支付固定金額的「訂閱式」服務。

訂閱式服務的合約期間分為 3 年、5 年兩種選擇。於合約屆滿時，客戶可選擇結束，或是支付追加費用來將汽車買下。以 Fit 為例，每月的支付金額從 42,550 日圓 (約新台幣 10,680) 起跳。

受到 COVID-19 疫情影響，不少日本消費者對前往經銷商購車都心存疑慮，日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 就從 2020 年 9 月推出中古車的購車網站，全天 24 小時都可進行購車。

在日本之外的國家方面，美國、中國等國家都有推出線上購車服務。美國特斯拉 (TSLA-US) 也已經宣布將全面改採線上銷售，自 2019 年開始就大量刪減美國當地的實體店面，也表明在中國、歐洲、日本都將階段性的廢止實體店面。

中國最大的民營汽車公司吉利汽車也有在網路上提供購車服務，從選車到簽約都可在線上完成。