南韓單日新增確診創高 「與病毒共存」政策遇嚴重挑戰

《韓聯社》18 日 (週四) 報導，南韓疾病管理廳 (KDCA) 最新統計資料顯示，該國 COVID-19 的單日新增確診創下新高紀錄，18 日凌晨 12 點前的 24 小時內共有 3292 人確診。這個數字刷新 2021 年 9 月 25 日所寫下的 3270 例單日新增確診紀錄。

南韓當局採「與病毒共存」方式，社交距離等防疫措施逐漸放寬，但隨著近期疫情不斷攀升，該國衛生當局也繃緊神經。

南韓 18 日所公布的 3292 例單日新增確診當中，有 3272 個本土案例，累計確診人數來到 40 萬 6065 例。

自 2021 年 7 月 7 日以來，南韓當地的 COVID-19 群聚感染就層出不窮，每天的新增確診人數維持在四位數水準。

18 日的 COVID-19 死亡案例，新增 29 例，截至目前已累計到 3187 人，致死率 0.78%。

南韓 18 日的本土新增確診當中，首爾報 1423 例，京畿道周遭行政區報 965 例，位在首爾西邊的港口城市仁川報 195 例。另外，重症患者有 506 人，較昨 (17) 日的 522 人新高紀錄少 16 人。

南韓當局自 11 月 1 日起展開與病毒共存政策，計劃在明年 2 月底前，階段性的解除各項限制。但是以目前的疫情發展來看，南韓衛生當局開始擔心接下來可能無法如期推動該計畫。

依照南韓疾病管理廳，南韓目前已有 4211 萬人接種過一劑的 COVID-19 疫苗、覆蓋率達 82%，有 4031 萬人已接種兩劑的疫苗，覆蓋率達 78.5%。