看好連網電視廣告市場！古根漢喊買Roku：買點非常具吸引力

串流媒體播放器大廠 Roku (ROKU-US) 週四獲分析師調升評級與目標價，稱其將繼續受益於連網電視廣告市場的快速增長，股價收高 3%，盤後續揚。

古根漢 (Guggenheim) 分析師 Michael Morris 將 Roku 股票評級自「中立」調升至「買進」，目標價 395 美元。

Roku 週四收高 9.75 美元或 3% 至 334.52 美元，盤後小幅續揚。過去 12 個月，該股上漲超過 88% ，但今年迄今漲幅不到 1%。

Morris 研究報告中寫道，「連網電視的廣告市場預期將持續快速成長，而 Roku 將是主要受益者——此一觀點沒有改變。」

Morris 說：「古根漢認為 Roku 持續擴增國際版圖、目標性行銷合作關係增加的潛力，以及擴大的廣告工具，這些公司價值被低估了。」他認為，該股目前水準對投資者來說「是一個有吸引力的切入點。」

FactSet 調查的 27 位分析師給予 Roku 股票的平均評級為「加碼」，483.09 美元。該股在 7 月達到 490.76 美元，登 52 週高點。

Roku 第二季獲利和營收優於預期，但隨著疫情緩解，防疫限制放寬，串流媒體時數也有所下降，第二季串流媒體時數為 174 億小時，比第一季度減少 10 億小時，且遠低於分析師的預期。