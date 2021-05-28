旅遊回春！美2/3消費者現在花得比去年多 Visa、萬事達卡看漲

隨著美國海內外疫苗接種率提高，Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 樂觀期待旅遊復甦，且倘若復甦持續下去，也可望提振過去幾個月來一直陷入困境的股價表現。

Visa 執行長 Alfred Kelly 週一在一場摩根大通支付會議上表示，公司在美國和外國市場都看到了動能。美國約有 2/3 消費者現在的支出較 2019 年還多。1 月至 4 月旅遊項目的卡片支付金額增加了 20 個百分點，「我認為國內旅遊恢復只是時間問題。」

Kelly 表示，他對跨境旅遊抱持較謹慎樂觀的看法，這是 Visa 利潤較高的業務，也是收入的關鍵驅動力。與 2019 年相比，支付數量仍非常低迷，尤其是在歐洲和亞洲。

但即使只是兩國間開啟「旅遊泡泡」(例如在新加坡和香港，以及澳洲和紐西蘭)，Visa 也看到一些改善，南歐也計畫今年夏季重啟旅遊，該地區的預訂量也有所增加。

商務旅行恢復的程度不大，「我認為商務旅行還要一段時間才能恢復。」然而，消費者旅行在 Visa 營收基礎上的占比更為重要。

萬事達卡對於旅行的復甦也同樣樂觀，其財務長 Sachin Mehra 表示，已經實施疫苗接種且建立「旅遊泡泡」的國家都看到了強勁的發展，「越來越多活動發生，旅行開始復甦了。」

然而，投資者對於信用卡公司所說的旅遊復甦並未大力買單，Visa 和萬事達卡今年迄今仍落後 S&P 500 漲幅，Visa 和萬事達卡分別上升 4% 和 2.2%，遠不及市場 12％漲幅。

一些分析家將其視為買進機會。瑞穗證券分析師 Dan Dolev 對 Visa 重申買進評級，並認為 Visa 第三財季的美國支付量成長應該會超過第二財季，根據 4 月估計成長 55% 的力道，他上修了本季支付量估計。

「樂觀的支付量應該不只是股價的正面催化劑，也是整個美國支付領域的福音，其他股票如萬事達卡、 FIS (FIS-US)、 Global Payments (GPN-US)、Fiserv (FISV-US) 和 Square (SQ-US) 也將一同歡呼。」