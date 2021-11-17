高盛：明年美股有望觸及5100點 報酬率可達10%

據報導，高盛 (Goldman Sachs) 策略師 David Kostin 在週二 (16 日) 發布的一份報告中表示，美股在今年已經上漲近 30% 後，有望在 2022 年持續上揚，報酬率預期上看 10%。

Kostin 表示，在今年，標普 500 指數有超過 60 個交易日創下歷史新高，漲勢持續強勁。展望 2022 年，標準普爾 500 指數預期將延續漲勢，有望觸及 5,100 點的高位，包含股息的投資報酬率有望達到 10%。他也指出，上漲的動能主要來自於美國企業獲利持續上升。

在過去 10 年間，標準普爾 500 指數的年均報酬率為 16%，因此對投資者來說 10% 感覺不大。Kostin 表示，這是因為 Fed 將於明年開始升息，是自 2018 年以來的首次升息，使得股價的上漲受到限制。

但是，實際利率仍將保持在歷史低點，而且企業獲利的持續增長，將會抵消升息帶來的任何不利因素，從而使美股保持漲勢。

摩根大通全球市場策略師 David Lebovitz 則表示，明年投資者將認為企業投資支出是經濟成長的主要動能，並且很大程度上與科技領域升級有關。

那斯達克 100 指數今年上漲逾 26%，略高於標普 500 指數的漲幅，Lebovitz 認為，2022 年科技投資的影響可能不僅限於個股表現，將會更為廣泛。

據巴隆周刊 (Barron's) 先前針對大型機構投資人的秋季基金大調查 (Big Money Poll) 顯示，有 50% 受訪者看好未來 12 個月內的美股前景，低於春季時的 67%，有 38% 抱持中立立場，另外僅有 12% 看空美股，但高於上次調查的 7%。