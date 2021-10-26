航運瓶頸未完！高盛預測延燒到2022年

經濟學家和業界領袖表示，美國大港貨物堆積成山所導致的商品短缺、物價飆漲，可能會延燒直到 2022 年。

高盛分析師 Ronnie Walker 說：「貨物大量積壓、船運費用居高不下的情形可能持續到至少明年年中，美國港口的供需失衡目前沒有立即解決方法。」此外，散裝貨物費率仍將持續保持高於疫情前的水準，至少明年都會是如此。

Walker 說，瓶頸終究會緩解，但是是以緩慢的方式進行。等到耶誕購物旺季和農曆新年過去，貨櫃數量減少，問題就會慢慢改善。但消費者將需支付更高的價錢，而能選擇的商品變少。

根據高盛，洛杉磯港和長堤港外，還有 77 艘貨船等待入港，上頭載運著相當於價值 240 億美元的商品等著送到美國賣場的貨架上。

這些壓力正在經濟的各個環節發酵，從生鮮超市到大型工廠都遭遇瓶頸，生產者價格指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI) 雙雙上漲，墊高年底購物季的禮品和商品售價。

貨櫃現在通過美國主要港口花費的時間，是平常的三倍。今年 9 月，洛杉磯港和長堤港有三分之一的貨櫃，停泊超過五天才被運出。

美國總統拜登已下令港口 24 小時營運解決問題，但效果微不足道，被勞動力短缺和供應鏈其他環節的協調不順暢拖累。

許多企業在第 3 季財報中都提到貨物運輸延誤的影響，以及他們如何設法減輕傷害。例如消費品巨擘 P&G(PG-US) 表示，缺工、運能緊俏、產能限制都讓公司承受壓力，「通膨壓力廣泛且持久。」

包裝食品商 Congara(CAG-US) 則說，公司疲於應付消費者暴增的需求，缺工、缺料、運費高漲、運輸塞車，都是要克服的挑戰。