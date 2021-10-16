投資人勇於逢低買進 大摩分析師暫時放下股市將落入修正的看法

美股本周表現亮麗，投資人勇於逢低買進，讓摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師把股市落入空頭的預測時間點往後推遲，顯示企業財報報佳音、季節性趨勢 (美股第 4 季上漲居多) 等因素，正讓擔心聯準會 (Fed) 即將收緊政策的懷疑論者暫時噤聲。

摩根士丹利美股首席策略師 Mike Wilson 如今預測，標普 500 指數從高點回跌至少 10% 的時間點，落在明年春天，而非原先預測的秋季。

Wilson 接受彭博訪問時說：「我們得承認，今年對標普 500 的預測沒那麼好。我們對中期景氣循環轉變的預測操之過急。」

股市本周展現韌性，即使 Fed 公布的會議紀錄和美國最新通膨數據，讓債市交易員預期 Fed 會比預期更快升息，標普 500 本周仍上漲 1.8%。

美股第 3 季財報季才剛開始，目前已公布財報的標普 500 成分股企業當中，83% 獲利超越市場預期，是疫情爆發前從未見過的水準。

標普 500 周五收盤報 4471.37 點，目前已經回到 50 日移動均線 (4437 點) 之上，歷經 9 月大跌之後，迄今已收復約 61.8% 的失地，斐波那契分析師顯示若維持現況，很快能收回所有失土。

當心美股下周一劇烈波動

唯一需要擔憂的是，周五為選擇權到期日，這通常代表未來幾天會出現更劇烈的價格波動。

分析師提醒，投資人要格外擔心美股下周一交易。高盛 Vishal Vivek 和 John Marshall 的研究發現，雖然標普 500 今年在選擇權到期當日的波動性和疫情爆發前相當，但今年在到期後第一個交易日通常更劇烈波動，平均震盪幅度為 1%，幾乎是 2012 到 2019 年間的兩倍。

標普 500 指數在選擇權到期前後的變動，淺藍為 2012 年到 2019 年，深藍為 2021 年。來源: Bloomberg

股市仍可能因企業下修獲利預測回跌 10%

歷史經驗顯示美股通常在第 4 季上漲，這種季節趨勢是促使 Wilson 調整股市「修正」看法的因素之一。

1927 年迄今，標普 500 有 60% 的機率在年末三個月上漲。今年前九個月標普 500 指數共漲逾 10%，過去每當這種情況發生，年末三個月呈現上漲格局的機率就躍升到 78%。

但 Wilson 不忘提醒，如果供應鏈瓶頸和華府潛在的加稅，導致企業下修獲利預測，而這件事又發生在股市估值偏高的當下，很可能引爆一波拋售潮。

Wilson 說：「從企業獲利角度來看，明年成長有大幅低於預測模型的的可能性。但這可能要再過三到四個月才會發生。」

(本文不開放合作夥伴轉載)