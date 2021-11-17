和鑫電子價籤迎來成長爆發期 明年產能翻倍增

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 近年積極布局的電子價籤 (ESL) 業務，明年將迎成長爆發期，總經理江連翔表示，因應客戶需求，新產能將在明年 2 月逐步到位，估產能將較目前翻倍成長，推升全年營收增逾 1 成。

和鑫 2020 年底開始布局電子紙業務，隨著產能到位，今年第二季逐步貢獻營運，目前產品包含 3.5 吋、4.3 吋、10.2 吋的 ESL 模組，第三季營收比重約占 1 成。

隨著明年 ESL 產能大增，營收比重也將大幅提升，市場估，比重可望從目前約 1 成彈升至超過 2 成

隨著全球無紙化趨勢、各大通路商快速導入電子價籤，江連翔表示，和鑫今年規劃 8 億元資本支出執行 ESL 擴產計畫，預期將 ESL 產能從目前每月約 5000 片提升至每月 10000 片規模，預期 11、12 月機台陸續到位裝機、驗證，明年 2 月開始量產。

手機業務方面，江連翔指出，目前和鑫產能利用率持續維持近滿載狀態，預期第四季、明年也可望維持高檔，雖然市調機構估明年 Rigid OLED 需求將小幅下滑 2%，但和鑫產能相對較小、客戶穩健，相關業務可望維持穩定，目前也正與客戶朝中尺寸平板、筆電等進行開發。

和鑫第三季 OCTA (觸控感測器) 比重已從過去 9 成以上，降至約 84.6%，電子價籤則占約 1 成達 10.4%，其他占約 5%，據悉，和鑫目前手機客戶仍以三星為主，但包含 POCO、vivo、紅米、OPPO 等中系品牌也都是和鑫客戶。

和鑫第三季營收 9.41 億元，季增 7.43%、年增 34.31%，毛利率 34.59%，季減 0.86 個百分點、年增 15.13 個百分點，營益率 26.66%，季減 0.89 個百分點、年增 16.74 個百分點，稅後純益 1.95 億元，季減 43.44%、年增 165.6%，主因前一季有業外處分收益挹注，每股純益 0.24 元。

和鑫累計前三季營收 27.62 億元，年增 28.4%，毛利率 34.49%，年增 15.32 個百分點，營益率 26.89%，年增 18.92 個百分點，稅後純益 7.8 億元，年增 21.79%，每股純益 0.97 元。