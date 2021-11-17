權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

11/16（二）台股加權指數終場收在 17693.13 點，上漲 58.66 點，漲幅 0.33%，創下近 4 個月新高。觀察 16 日市場概況，權證總成交金額 34.9 億元，大盤成交金額 5,121 億元，兩者成交金額皆為近五個交易日最高。從投資人現股看多金額標的來看，前五名依序為 長榮 (2603-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、穩懋 (3105-TW)、晶豪科 (3006-TW)、偉詮電 (2436-TW)。16 日貨櫃三雄尾盤強勢上漲，長榮股價終場以 119.5 元作收，漲幅 6.7%，現股看多金額亦高達 4,425 萬元。USB 控制晶片廠－威鋒電子則是也受惠元宇宙商機，股價終場上漲 6.1%，收在 514 元，成功重返 500 元大關。投資人若看好長榮及威鋒電子標的，推薦可布局價內 5%~ 價外 20% 之間，且剩餘天期超過 90 天之認購權證，包括：長榮群益 1A 購 01 (049511)、長榮群益 16 購 02 (049416)、長榮群益 16 購 05 (050487)、威鋒電群益 14 購 01 (037513)、威鋒電群益 16 購 01 (051002)、威鋒電群益 15 購 01 (050009) 等。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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