元太電子紙生態圈擴大 再添一家模組新夥伴

電子紙大廠元太 (8069-TW) 強化產業鏈布局，除既有八家後端模組夥伴外，近期再納入長期合作夥伴 Plastic Logic 成為第九家合作的後端模組廠，進一步拓展全球電子紙市占率，此外，元太也宣布與德國萊因 (TÜV) 合作，建立類紙顯示標準。

元太表示，Plastic Logic 本來就是長期合作夥伴，未來雙方將持續布局電子紙技術、市場商機，而去年底雙方就曾合作，發表全球首款採用先進彩色電子紙技術 (ACeP) 的軟性全彩電子紙。

納入 Plastic Logic 後，元太目前已有 9 家模組合作夥伴，除元太本身外，還包含京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電、深圳聯積電子等。

元太是目前全球電子紙主要供應商之一，因應未來電子紙材料、模組需求，近年加大投資力道，著重材料產能擴充，依時程規劃，元太第三條材料產線將在本季底投產、明年貢獻營收，同時擴大與後端模組夥伴關係，提升後端模組產能。

展望第四季，隨著營運逐步擺脫揚州模組廠停工影響，元太看好，進入傳統旺季，旗下電子書閱讀器、筆記本、貨架標籤、看板需求可望逐步增溫，加上進入黑白、彩色電子紙轉換期，可望帶動電子紙市場規模進一步放大。

另一方面，因應市場數位顯示內容擴增、使用者對視覺健康關注度提高，元太也與德國萊因合作建立類紙顯示標準，旗下 Kaleido Plus 彩色電子墨水顯示模組也成為首個拿到類紙顯示 (Paper Like Display) 品質證書 (Quality-mark)、China-mark(中國標幟) 雙證書的電子紙顯示模組。