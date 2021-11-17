美國語音AI平台SoundHound將上市 鴻海集團、宏達電參與私募

美國語音人工智能平台 SoundHound (SOUN-US)，通過與 Archimedes Tech SPAC Partners Co. 合併上市，鴻海 (2317-TW) 旗下富智康以宏達電 (2498-TW) 等均參與普通股 PIPE(私募股權交易)。

SoundHound 聯合創始人兼首席執行官莫哈傑 (Keyvan Mohajer) 表示，此交易使 SoundHound 的企業價值達到約 21 億美元，交易將在明年第一季完成，合併公司將名為 SoundHound AI Inc.，並在納斯達克上市，股票代碼為 SOUN。

SoundHound 將取得 2.44 億美元現金，包含來自 Archimedes 公司的現金信託 1.33 億美元外，還有私募取得的 1.11 億美元。

此次，SoundHound 的 PIPE 是由甲骨文公司、科氏工業公司和 MKaNN 風險投資公司領投，參與的其他投資者包括 Cota Capital、Vizio Holding Corp.、宏達電 (HTC Corp.) 和鴻海旗下的富智康 (FIH Mobile Ltd.)。

SoundHound 是在 2005 年成立，總部位於加利福尼亞州聖克拉拉，擁有 Speech-to-Meaning 和 Deep Meaning Understanding 創新技術，解決方案涵蓋純雲、純嵌入式和混合連接，該技術有 22 種語言版本，並可控制汽車內的空調、窗戶和其他功能。

SoundHound 除為包括現代汽車、梅賽德斯 - 奔馳、KIA、Stellantis 等車廠提供語音體驗，還有潘多拉、萬事達卡、德國電信、Snap、VIZIO、KIA、Stellantis 等知名企業。