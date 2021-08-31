電子紙產業聯盟鎖定教育應用 估明年導入學校倍增

電子紙大廠元太 (8069-TW) 號召成立電子紙產業聯盟，累計近百家企業加入，展望未來，聯盟鎖定教育、零售兩大領域布局，其中，在中國雙減教育政策出台下，電子紙作業本可望在保護學生視力同時，協助教育資訊化，估明年底前將有 200 家學校採用電子紙筆記本系統，較今年倍增。

根據 CINNO 旗下 Epaper Insight 統計，電子紙在中國教育應用上，繼 2018 年江蘇寧波試辦導入電子紙作業本系統後，今年已有 100 所學校近 700 個班級參與，預期 2022 年底規模將進一步倍增至 200 所學校參與，且在騰訊教育、京東方等企業加入下，未來 2-3 年內市場規模可望涵蓋逾 500 所學校。

另一方面，響應中國 2030 年、2060 年碳達峰、碳中和戰略，中國快遞業者也正規畫導入可循環快遞包裝，若以 1000 億件市場需求量估算，每周循環 1 次，一年約需 20 億個可循環包裝箱，以目前電子紙滲透率約 5% 計算，電子紙可循環快遞包裝需求至少達 1 億片。

聯盟表示，在電子書閱讀、智慧新零售後，教育、物流將成為電子紙產業未來推進重點，未來也將著重家電領域，發展結合電子紙、通訊、具傳感功能的電子紙智慧包裝解決方案。

元太是與京東方、興泰科技在今年 5 月聯合發起成立電子紙產業聯盟，預期年底參與家數將突破百家，明年目標則是達到 200 家企業參與。

元太今年以來就受惠電子紙閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨價標籤等需求回溫，對下半年營運並不看淡，雖然短期中國揚州廠受疫情影響，產能尚未完全恢復，但考量有安全庫存，仍看好全年營運將優於去年。