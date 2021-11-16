〈財報〉沃爾瑪Q3財報優、調升全年財測 稱已備妥庫存迎接年底購物季

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 周二 (16 日) 公布 2022 年會計年度第 3 季財報，面對全球供應鏈和通膨帶來的挑戰，沃爾瑪仍繳出亮眼的業績表現，並上調全年獲利與同店銷售展望，執行長表示已備好商品庫存，準備迎接年底購物旺季。

財報發布後，沃爾瑪 (WMT-US) 盤前小漲 0.7％，截稿前暫報 147.90 美元。

FY 2022 Q3 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

淨銷售額：1,405.3 億美元，年增 4.3%，優於預期的 1,356 億美元

淨利：31.1 億美元，去年同期為 51.4 億美元

EPS：1.11 美元，去年同期為 1.80 美元

(Non-GAAP) 調整後 EPS：1.45 美元，優於預期的 1.40 美元

不含燃料的美國同店銷售年增 9.2%，優於 StreetAccount 調查預期的 6.9%

美國電商銷售年增 8%

(圖：沃爾瑪財報)

淨銷售額按部門分拆：

沃爾瑪美國 (Walmart U.S.)：966 億美元，年增 9.3%

沃爾瑪國際 (Walmart International)：236 億美元，年減 20.1%

山姆會員店 (Sam’s Club)：190 億美元，年增 19.7%

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，越來越多顧客正在重返沃爾瑪的全球門市和商店，這有助於公司搶下雜貨市場市占率。

在供應鏈問題影響貨品上架之際，McMillon 表示，沃爾瑪已備好足夠產品，以便在假期間為顧客提供更多服務。

為因應供應鏈中斷窘境，沃爾瑪在內等大型零售商透過自行租船來運送貨物。沃爾瑪表示，在年底購物季來臨前，Q3 美國庫存增加了 11.5%。

然而，因供應鏈導致成本上升，沃爾瑪 Q3 毛利率下滑 42 個基點。

FY 2022 財測：