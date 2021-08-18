〈財報〉沃爾瑪Q2營收獲利優於預期 電商業務、毛利率卻縮水

美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 周二（17 日）公布 2022 會計年度第二季財報，儘管營收與獲利均優於市場預期，但電子商務成長較上季放緩、利潤減少等負面因素恐影響營運成長，不過沃爾瑪對下半年仍樂觀看待，上調全年獲利與同店銷售成長預期。

沃爾瑪周二財報發布後股價小跌 0.19%，每股暫報 150.50 美元，至截稿前市值約 4,218.91 億美元。

沃爾瑪股價日線圖 (圖片：Google)

FY 2022 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

淨銷售額：1,410.5 億美元，年增 2.4%，Refinitiv 調查分析師平均預期為 1,371.7 億美元

淨利：23 億美元，年減 15.2%

EPS：1.52 美元

（Non-GAAP）調整後 EPS：1.78 美元，Refinitiv 調查分析師平均預期為 1.57 美元

不含燃料的美國同店銷售：年增 5.2%，StreetAccount 預期為 3.3%

美國電子商務銷售：年增 6%

財報細項數據 (圖片：沃爾瑪)

淨銷售額按各部門分拆：

沃爾瑪美國（Walmart U.S.）：981.29 億美元，年增 5.3%

沃爾瑪國際（Walmart International）：230.35 億美元，年減 15.2%

山姆俱樂部（Sam’s Club）：186.44 億美元，年增 13.9%

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 表示，公司核心業務之一的食品雜貨領域搶下更多的市場占比，也說沃爾瑪旗下 Marketplace 線上市集的發展獲得好成績，增加了上千家線上賣家，本季沃爾瑪美國的廣告銷售幾乎比去年同期成長一倍。

沃爾瑪財務長 Brett Biggs 表示，隨著居家防疫限制解除，顧客如「冬眠初醒」般蜂擁而至到賣場購買行李箱、派對用品與服飾等商品，並說不少家庭都在為開學添購書包等其他文具用品。

Biggs 表示，隨著新冠病例的增加，公司也在密切注意 Delta 變種病毒的影響，但目前沒有看到客戶的購物模式發生變化。他說：「戴口罩的人又多了起來，但營運方面，還沒有看到去年疫情爆發 3、4 月時的情況。」

沃爾瑪在疫情期間也往電子商務轉型，不過在過去兩季疫情趨緩後，電商營運逐漸放緩，根據尼爾森（Nielsen）數據，隨著消費者重拾以往消費習慣，沃爾瑪在食品雜貨消費領域的市場占比再次出現成長。

沃爾瑪財報也指出，儘管第二季美國線上銷售成長 6%，但仍比上一季的 37% 大幅減少，也比疫情早期的兩位數的成長下降許多。

此外沃爾瑪業績也受疫情期間美國政府祭出的刺激而提振，不過 Edward Jones 分析師 Brian Yarbrough 認為，未來在政府的刺激措施減弱後，零售表現還是未知數。

隨著競爭加劇與供應鏈中斷，沃爾瑪正努力留住住新客戶，雖然大部分與疫情相關的費用已經下降，但卻面臨運輸與勞力成本上漲。券商 Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 指出，沃爾瑪唯一的負面消息是毛利率減少。

至於對供應鏈中斷與通膨壓力的的挑戰，沃爾瑪美國財務長 John Furner 表示，已經租賃公司專用的船舶進口貨物，並提前為第三季與第四季做好供應準備

FY2022 全年財測：

沃爾瑪預估，全年 EPS 將介於 6.20 美元至 6.35 美元之間，不包含燃料的沃爾瑪美國同店銷售將成長 5% 至 6%、不包含燃料與菸草的 Sam 's Club 同店銷售將成長 7.5% 至 8.5%。