高通將為BMW電動汽車供應晶片

週二 (16 日) 美國智慧手機晶片巨擘高通宣布拿下 BMW 大單，將為 BMW Neue Klasse 系列電動汽車供應晶片。

高通正積極進軍電動車領域，今年早些時候高通宣布通用汽車將採用高通的車用晶，9 月高通拿下法國雷諾汽車訂單，將為其新款電動車的數位儀表板提供主要的運算晶片，週二高通宣布拿下 BMW 電動車大單。

(圖片：AFP)

BMW 發言人表示，高通新晶片將用於旗下 Neue Klasse 系列電動汽車，首款量產車型可能將於 2025 年面世。全新 Neue Klasse 電動車平台架構 是 BMW 向電氣化、數位化、自動駕駛方向轉型過程中的一個里程碑式項目。

高通和 BMW 將使用專用高通運算視覺處理器來分析來自前置、後置和環視攝影機的數據。BMW 還將使用高通中央處理器和另一款高通晶片來協助汽車與雲端運算資料中心進行通訊。

高通致力於實現業務多元化，高通晶片銷售額三分之一以上來自手機以外的其他業務。高通週二投資者演講中概述其晶片在從虛擬現實耳機、自動駕駛汽車、電信設備等所有領域的戰略計劃。

高通一直向英特爾、Nvidia 發起挑戰，為駕駛輔助電腦提供晶片，以完成自動車道保持系統 (ALKS) 和完全自動駕駛的任務。

週二美股午盤截稿前，高通 (QCOM-US) 上漲 0.29%，暫報每股 169.00 美元、Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.18%，暫報每股 299.69 美元、英特爾 (INTC-US) 上漲 0.95%，暫報每股 50.80 美元。