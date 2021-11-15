〈台股盤前要聞〉設備廠打進超微3D封裝鏈、台積前進高雄塑化廠受惠 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，超微成 3D 封裝先鋒，台設備廠自組套裝設備，直接供應台積電，扮演在地供應鏈要角；台積電前進高雄設廠，兩家塑化廠坐擁大筆土地，資產開發利益可望跟著水漲船高。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

超微成 3D 封裝先鋒 台設備廠自組套裝設備直供台積電

超微 (AMD-US) 首顆基於 3D Chiplet 技術的資料中心 CPU 正式亮相，藉由台積電 (2330-TW) 先進封裝製程，擊敗英特爾 (INTC-US) 贏得 Meta(FB-US) 訂單，業界傳出，此次先進封裝製程除了前端續採用與晶圓製程相近的設備外，濕製程階段則由弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW) 分別與信紘科 (6667-TW) 搭配，組成套裝設備，直接供應台積電，扮演台灣在地供應鏈要角。閱讀全文...

〈觀察〉台積電前進高雄設廠 這兩家塑化廠坐擁資產受惠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將到高雄設廠，再度為高雄房市增添想像空間，以過去新竹、台南經驗來看，市場預期，高雄房地產將掀起新一波購買熱潮，而在高雄擁有大筆土地資產的塑化廠中石化 (1314-TW)、台肥 (1722-TW)，資產開發利益可望跟著水漲船高。閱讀全文...

〈觀察〉手機加速採用 OLED 面板 驅動 IC 上下游備糧啖商機

隨著手機 OEM 擴大導入 OLED 面板，加上中國 OLED 面板市占率節節攀升，支撐驅動 IC 明年成長動能，產業鏈從上游設計端到下游封測端，正積極備妥產能，迎接明年急速成長需求。閱讀全文...

〈觀察〉iPhone、電動車競爭對手前仆後繼 鴻海資本支出策略差異化迎戰

鴻海 (2317-TW) 在 iPhone 等蘋果產品、或是電動車領域，都面臨國內外同業競爭，鴻海也在資本支出策略做出調整，在產能投資由「量」轉為「質」外，電動車也以投資出海口、電池等關鍵零組件為主，差異化投資保持競爭優勢。閱讀全文...

〈觀察〉醫美廠擺脫疫情陰霾 積極分食保健品市場大餅

醫療美容廠經歷新冠疫情衝擊，實體門市客流量大幅縮減，為支撐獲利，麗豐 - KY(4137-TW)、佐登 - KY(4190-TW)、麗彤生醫 (6539-TE) 等業者看準疫情後消費者健康意識進一步提升，藉此跨足保健食品市場，並成為鞏固業績基本盤。閱讀全文...

川寶旗下半導體設備廠寶虹科技新竹擴廠案下月動工

半導體需求旺，PCB 曝光設備廠川寶科技 (1595-TW) 100% 轉投資半導體再生設備廠寶虹科技，將擴大在台灣投資 4 億元，進行新廠興建案。川寶主管指出，寶虹台灣新竹寶山鄉擴廠案，已取得建照，將在 12 月正式動工。閱讀全文...

三金控法說接棒登場 聚焦議題大盤點

繼開發金、玉山金於 11 月初召開法說會後，下周金控將進入重量級法說會高峰，預計台新金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 將接棒登場，屆時除了獲利表現，針對第四季乃至明年景氣展望，都將是聚焦重點。閱讀全文...