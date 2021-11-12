MSCI台股權重調整12/1生效 證交所：慎防股市波動

明晟 (MSCI) 公司在台灣時間 12 日上午 6 點公布本季相關指數調整，台股在全球標準型指數權重上升，但在新興市場指數、亞洲 (日本除外) 指數權重皆下降，相關調整將在 12 月 1 日開盤生效，證交所提醒投資人，留意生效日前後股市波動。

台股於全球標準型指數 (MSCI ACWI) 權重上升 0.01 百分點，新興市場指數 (MSCI EM) 及亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重分別調降 0.08 百分點、0.15 百分點，調整後權重分別為 1.69%、14.12% 及 16.16%。

證交所表示，第四季調整後與第三季調整後權重比較，台股在全球標準型指數 (MSCI ACWI) 及新興市場指數 (MSCI EM) 權重皆減少 0.09 百分點，惟亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia ex Japan) 權重增加 0.01 百分點。

證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

明晟 (MSCI) 指數編纂公司每年 2 月、5 月、8 月及 11 月執行指數定期審核與調整，今年第四季及明 (2022) 年第一季調整結果公告與生效日期，分別為 11 月 11 日、12 月 1 日開盤及 2 月 9 日、3 月 1 日開盤。