台股持續震盪下週可望再攻高 興櫃隱藏版績優股大揭密

盤後分析

台股今日受到美國科技股反彈以及 MSCI 權重調升激勵，盤中一度站上 17600 大關，但隨即遭到壓回，終場收 17518.13，上漲 65.61 點 (+0.38%)，成交量為 3,669.615 億元，在籌碼方面，三大法人合計買超 83.85 億元，其中外資買超 79.29 億，投信買超 9.43 億，自營商則是賣超 4.82 億，在期貨未平倉方面，外資回補 1019 口空單，整體來說，台股今日雖仍偏向震盪格局，但依舊站在 5 日線之上，且電子成交比重也重回 6 成，只要大盤穩守均線不破，台股後續都有機會再攻高。

興櫃尖兵點點名

相信投資朋友近期應該都有發現，台股目前幾乎都圍繞在題材股上，如元宇宙、低軌衛星、比特幣、矽智財、空運等，趨勢及成長股近期都明顯表現較為平淡，而題材股的特點就是容易暴漲暴跌，當你回過神時，股票往往都已經漲到天上去了，然後追進去時又馬上吃一根跌停，而大部分投資人都不知道的是，其實在興櫃中還隱藏著許多題材股，漲幅甚至都要超過上市櫃的股票，且體質也都不差。

如下表所整理的，首先當然是 12/6 即將要上市的力積電，不只是全球前 10 大晶圓代工業者，同時也跨足第三代半導體甚至是第四代半導體，未來上市後前途不可限量，其餘像是專營 IC 設計服務的有巨有科技 (8227-TW)；功率元件的擎力(6545-TW)、精拓科(4951-TW)、力智(6719-TW)；元宇宙的佐臻(4980-TW) 以及空運的台灣虎航都可多加留意，這些股票同樣都已經漲高了，但與上市櫃同業股票相比，股價明顯都有一段差距，如 MCU 的精拓科(4951-TW)，今年獲利估可達 3.5 元以上，獲利也並不輸一線的 MCU 場多少，等上市櫃後也有機會再起一波比價效應。

「本公司與所推介分析之個別有價證券無不當之財務利益關係，本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險」，興櫃股票登錄條件較上市 (櫃) 股票寬鬆，且無每日漲跌幅限制，投資人應審慎評估是否適合投資。

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