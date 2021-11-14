三金控法說接棒登場 聚焦議題大盤點

繼開發金、玉山金於 11 月初召開法說會後，下周金控將進入重量級法說會高峰，預計台新金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 將接棒登場，屆時除了獲利表現，針對第四季乃至明年景氣展望，都將是聚焦重點。

台新金預計 11/15 召開法說會，11/16 則為國泰金，永豐金則訂於 11/17，儘管疫情趨緩，但三家金控中，台新金與國泰金仍採行線上法說會形式進行。金控法說會進入旺季，後續還將有富邦金 11/25、新光金與第一金 11/30 陸續登場。

下週召開法說會的三家金控，前 3 季獲利都已經超過去年全年表現，其中，台新金累計前 10 月稅後純益達 185.7 億元，年增 45%，每股稅後純益 (EPS)1.50 元台新人壽新加入金控大家庭，是否打出金控第三支獲利引擎備受矚目。

而國泰金前 10 月大賺 1279.4 億元，年增 88%，再創歷史同期新高，每股稅後純益高達 9.39 元，五大子公司單月及累計獲利全數創高；金雞母國泰人壽後續的股債與不動產投資策略將是焦點。

永豐金累計前 10 月稅後純益 137.1 億元，獲利創史上最高，年增率達 33.31%，每股純益 (EPS) 為 1.22 元。

台股今年上半年強強滾，但近期震盪加劇，尤其美國縮減購債 11 月啟動，各金控後續的資本市場投資策略，以及各銀行授信與財富管理的成長狀況都將是關注重點。