〈觀察〉醫美廠擺脫疫情陰霾 積極分食保健品市場大餅

醫療美容廠經歷新冠疫情衝擊，實體門市客流量大幅縮減，為支撐獲利，麗豐 - KY(4137-TW)、佐登 - KY(4190-TW)、麗彤生醫 (6539-TE) 等業者看準疫情後消費者健康意識進一步提升，藉此跨足保健食品市場，並成為鞏固業績基本盤。

疫情高峰期間，兩岸相繼實施封城措施，醫美診所與美容連鎖加盟店業績大受影響，尤其以中國為營運重心的麗豐與佐登，獲利更罕見下滑、甚至腰斬。

醫美業者在疫情間，除了藉此調整內部營運策略、提升員工素質外，看準疫後健康意識抬頭及消費崛起，消費者期望透過營養保健品增加免疫力與維持健康狀態，營運版圖也從外用的醫美診斷，跨入口服藥品領域。

據 Euromonitor 資料顯示，2020 年全球營養保健品市場規模就已經達到 1146.6 億美元，年增 4.5%，預估 2023 年的市場規模將以 5.1% 的年複合成長速度，攀升至 1338.6 億美元。

而中國保健品市場擴大速度更快，從研調機構 iiMedia Research 統計，去年中國保健品市場銷售額就攀升至人民幣 2503 億元 (約 392 億美元)，預估今年將增至 423 億美元，年增幅達 12.4%，2023 年市場就將突破 500 億美元。

佐登 - KY 擴大醫美版圖，透過既有美容服務成立新品牌珍朵斯特，其推出的保養品已打入連鎖藥妝通路康是美，後續跨入佐登商城、momo 等電商平台。後續也上市保健食品，首個產品益生菌已賣出破萬盒，陸續再上市蔓越莓益生菌、膠原蛋白飲等，添營運成長動能。

麗豐今年營運主軸為美麗 + 新消費，透過增加產品線帶動營運落底反彈，包括巴部農天然鹼性礦泉水、舒冷 P113 + 口腔護理系列、雅樸麗德益生菌系列等。