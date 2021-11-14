資金回流、國際利空淡化 兩優勢可望力撐台股向上

台股在傳產與電子同步反彈下帶領盤勢向上，投信認為，隨著美國利率政策、中國限電等干擾因素淡化，加上資金回流加持，可望對盤勢多頭形成正面支撐力道。

安聯投信台股團隊表示，受惠美科技股表現相對強勢，加上 MSCI 季度調升台股在 MSCI 全球市場指數權重，做夢題材持續發酵，傳產及電子齊漲，以及國際情勢的不確定性暫時解除或明朗等，都可被視為相對正向的訊號，有利支撐台股接下來的表現。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上財報公布近尾聲，短線至明年三月營收財報公布前，市場題材有機會說故事，上演本夢比行情，預估仍以電子類股為主流，但次產業族群輪動快速。

周書玄指出，台股走勢仍以美股指數為依歸，近期表現仍以電子上游如驅動 IC、載板等產業，由於市場需求較高、第三、第四季營收表現亮眼，受內資青睞。此外，由於臉書、微軟等推出「元宇宙」概念，帶動 IC 設計、半導體個股股價也反彈。

周書玄認為，前觀察重點仍為美國通膨狀況、美元走勢與聯準會縮表是否提早結束，一旦若有升息訊息、使美元走升、資金匯回美國，則對於新興市場資金則有影響，預估若美元走強，則外資資金可能進一步回流投資美國，將影響股市表現再度轉弱。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在電子指數的帶領之下，台股指數已經回到 9 月初的波段高點 17633.67 點附近，搭配元宇宙、電動車、第三代半導體等，引領作夢行情持續，若量能能持續維持至少 3000 億以上的水準，則有利指數後續表現空間。

另外，中小型股與 OTC 指數更是活跳跳，特別是這波具有題材性的科技股，主要都是佔權值比重不高的族群，根據統計，加權指數第四季以來上漲 3.44%，同期間 OTC 指數強彈 5.73%，若將時間拉長至下半年以來，同樣是 OTC 指數漲幅 2.01% 勝過加權指數同期下跌 1.34%。

但要注意的是，明年台股企業獲利成長性可能持平，而電子股的獲利成長動能優於傳產，建議投資聚焦電子成長趨勢較為顯著的產業，包括通信網路、電子零組件與其他電子，另外，與中國電動車市相關供應鏈也是值得留意的焦點。

