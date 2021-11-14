〈觀察〉台積電前進高雄設廠 這兩家塑化廠坐擁資產受惠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將到高雄設廠，再度為高雄房市增添想像空間，以過去新竹、台南經驗來看，市場預期，高雄房地產將掀起新一波購買熱潮，而在高雄擁有大筆土地資產的塑化廠中石化 (1314-TW)、台肥 (1722-TW)，資產開發利益可望跟著水漲船高。

台積電證實將前進高雄設廠，生產 7 奈米、28 奈米製程，預計 2022 年動工、2024 年量產；市場並預期，台積電設廠地點將位在楠梓、佔地 200 多公頃的中油煉油廠舊址設立新廠。

房仲業者指出，台積電所到之處房價無不走揚，包括最早進駐的竹科、南科周邊，近 3 年房價漲幅介於 2-29% 間，2019 年通過環評確定建廠的竹南，近 3 年也漲 12.4%，台積電確定落腳高雄，將可為區域引進人口群聚力、產業聚合力與就業消費力，堪稱區域經濟發展的中流砥柱。

隨著高雄房市房價前景看漲，資金可望持續湧入，推升當地房產市場交易更趨熱絡。目前高雄最大土地開發案、市府推動的亞洲新灣區，總面積高達 590 公頃，其中最大地主是中石化，重劃後分回 4.8 萬坪土地，台肥則是第二大地主，共分得約 3 萬坪土地。

中石化 8 月拿出其中 2 塊小面積土地標售，其中面積約 2744.77 坪的土地，標售底價每坪 75 萬元，最終由慶旺建設以每坪 86.7 萬元，交易總金額 23.8 億元。

而扣除前次公開標售的 2 塊小面積土地，中石化在亞洲新灣區所擁有的土地也將更方正完整，有利未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展。

台肥目前在高雄的土地開發計畫，包括特貿 7C 與 7D，總基地面積達約 16 萬平方公尺，預計興建商場、辦公大樓、飯店及文化設施等；其中特貿 7D 已完成土地登記，招租中。

