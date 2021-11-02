WSJ：明年新iPhone能救命 增自動撥打911功能

週一 (1 日) 《華爾街日報》報導，明年新 iPhone 和新 Apple Watch 將增加了一項救命功能，當果迷因車禍昏迷或無法動作時，新設備能自動撥打 911 求救。

該報導引述消息人士和些洩漏的機密文件指出，蘋果正計劃明年為新 iPhone 和新 Apple Watch 提供一項名為「車禍偵測」(crash detection) 的新功能。

蘋果過去一年裡從 iPhone 和 Apple Watch 用戶匿名共享的數據來測試車禍偵測功能。蘋果已檢測到超過 1000 萬次疑似車輛碰撞，以微調演算法的準確性，其中超過 5 萬次中撥打了 911。

蘋果正計劃推出車禍偵測新功能 (圖片：AFP)

Apple Watch 目前有跌倒檢測功能，此消息顯示蘋果有意正式引入車禍偵測功能。

熟悉蘋果研發過程的人士表示，新功能的發布時間可能會改變，或者蘋果可以選擇不發布。截稿前，蘋果發言人對此消息不予回應。

事實上，車禍偵測功能不是蘋果最先發想的新功能，Google Pixel 手機 2019 年就內建安裝人身安全 App Personal Safety，美國境內用戶遇到車禍時 Pixel 4 手機會主動報警，或通報緊急聯絡人。

週一午盤截稿前，蘋果 (AAPL-US) 小幅下滑 0.54%，暫報每股 148.99 美元。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.19%，暫報每股 2,896.80 美元。