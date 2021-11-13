特斯拉正式進軍公共事業！德州已批准電力銷售許可

德州公用事業委員會 (PUC) 周五 (12 日) 批准特斯拉 (TSLA-US) 在德州銷售電力，象徵該公司正式打進公共事業，是特斯拉建立電動車、太陽能與儲能業務以外新商業模式的最新斬獲。

PUC 正式批准特斯拉子公司「特斯拉能源創投公司」(Tesla Energy Ventures) 的零售電力供給許可證，這使該公司能採購批發電力，支付傳輸和配電費用，再向消費者出售電力。Texas monthly 報導，特斯拉可以和已經安裝太陽能電池的客戶合作，將部分電力出售給其他消費者。

特斯拉今年 8 月提出申請，希望為德州的家庭供電。這是今年 2 月德州大雪導致嚴重停電、並推高電價後，幾家希望擴大該州電力業務的公司之一。

特斯拉於 2016 年收購太陽能開發商 SolarCity，多年來一直在德州等地銷售太陽能板和儲能系統。特斯拉 2021 年第三季全美太陽能發電能力為 83 MW，足以為 1.5 萬至 2 萬個家庭供電。太陽能龍頭 Sunrun (RUN-US) 則在同一季部署 219 MW。

直接向消費者出售電力將是特斯拉富有野心的新策略，執行長馬斯克表示，電力業務具有巨大潛力，長期而言，特斯拉能源潛在規模和電動車大致相同。

馬斯克認為，能源市場整體規模大於電動車，在再生能源發展當中，太陽能應是首選，其次是風能，而這些間歇性能源還需要一定規模的儲能設備。

馬斯克今年初曾表示，特斯拉需要在公共事業領域布局大量儲能系統，特斯拉旗下子公司今年便於德州休士頓建造 100 MW 的儲能系統，並將連接到當地電網，且這可能是該公司當地建置的兩大型儲能專案之一。