美國前能源部長：拜登政策帶來通膨 可能使油價漲至100美元

川普政府的前能源部長 Rick Perry 周日 (7 日) 抨擊拜登政府的能源政策，表示這些對美國石油工業的限制，導致國內成本上升，並可能導致一場「災難」。他還預計，未來 6 個月內，油價可能會升至每桶 100 美元。

過去 3 個月全球能源價格大幅上漲。天然氣今年已飆近 600%，布蘭特原油漲 60% 以上。目前，原油價格徘徊在每桶 83 美元左右。

Perry 批評，拜登政府的限制性行動—禁止管道、禁止鑽探、禁止石油和天然氣專案的海外融資，讓川普時間實現的能源獨立出現逆轉。

儘管國內產量增加，美國在川普政府期間並未停止進口石油。根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，在 2019 年和 2020 年的大部分時間裡，美國各月的石油產量略高於消費量。

最新的 EIA 數據顯示，這種模式在拜登於 2021 年成為總統後仍在繼續，包括美國的能源出口繼續超過進口。

隨著美國天然氣價格上漲，白宮向 OPEC + 盟國施壓，要求加快增產計畫。但最新會議之後，產油國將堅持其逐月增加日產 40 萬桶的計畫。

Perry 認為，拜登政府對清潔能源的立場，與其對 OPEC + 生產更多石油的壓力之間，存在明顯矛盾。

他表示，無論是從國家安全的角度，或是人們是否真的可以保持燈火通明來看，拜登政府可能導致災難的可能性，都非常真實。

Perry 稱，美國物價普遍上漲，人民正在受到傷害，而未來 6 個月內油價達到 100 美元「是可能的」。