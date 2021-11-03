能源價格飆釀通膨隱憂 瑞銀：短暫現象

能源價格攀升、產品與勞動力短缺導致經濟陷入停滯性通膨，但瑞銀認為，包括能源與物價攀升屬於短暫現象，預估隨著經濟重啟及消費需求從商品轉向服務，屆時可望緩解物價飆漲。

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球首席投資總監 Mark Haefele 指出，當前供應鏈和能源挑戰大多來自於對商品的暫時性需求，但預期隨著經濟重啟和消費者需求從商品轉向服務，庫存可望持續回補，進而緩解大宗商品價格飆升的局面。

Mark Haefele 表示，目前的勞動力供應挑戰以及低技能和服務業薪資的上行壓力，反映了勞工重回職場之際的勞動力摩擦，但假以時日這種情況應會減緩。

Mark Haefele 進一步指出，在第三季財報季中應關注企業獲利與釋出的訊息，藉此觀察勞動力市場和供應鏈挑戰會否削弱投資者對利潤率持續增長的信心。

而隨著北半球即將進入冬季，嚴寒的天氣可能讓能源市場面臨新的壓力，市場也有跡象顯示目前的通膨正在侵蝕消費者和企業的價格預期，因此接下來應密切觀察各國央行現在是否對居高不下的通膨失去耐心。

根據瑞銀評估，目前全球經濟增長依然強勁，供應鏈問題應該會在 2022 年緩和，企業獲利也將繼續增長，以投資標的來說，相對看好金融、能源、歐元區和日本，從而受益於全球經濟增長。

在油價部分，布蘭特原油價格攀升每桶價格已經超過 84 美元，創下三年來新高價位，西德州中級原油 (WTI) 價格創下自 2014 年底以來最高，而隨著供應增加和庫存恢復，預計能源價格將會回穩。

瑞銀分析，在淡季需求放緩或是北半球的冬季比預期暖和，屆時天然氣和煤炭的新增產能應可大幅壓低這些大宗商品的價格。

整體而言，預估目前的能源價格升幅對經濟增長和通膨影響不大，自 1990 年以來，全球 GDP 能源強度下降 25%，較 1970 年代初期減少 50% 以上，接下來將觀察今年冬季特別寒冷或者石油輸出國家組織 (OPEC) 供應更嚴格，這可能導致今年能源價格繼續攀升。