〈能源盤後〉美基建案大利多 原油自低谷反彈 連2日走漲

週一 (8 日) 交易，原油期貨價格上漲，自上週跌勢中反彈回升並連續第二個交易日收高，係因美國 1 兆美元的基礎建設支出方案以及阿拉伯調漲原油出口價格的消息振奮了投資者。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 66 美分或 0.8%，收每桶 81.93 美元。WTI 原油上週收低 2.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.8%，收每桶 83.43 美元，Brent 原油上週收低 1.2%。

FactSet 數據顯示，這兩大基準原油期貨價格都收在 11 月 2 日以來最高價位。

Rystad 高級石油市場分析師 Louise Dickson 表示：「上週 OPEC + 會議後，市場看到油價下跌，但大多數觀察者都知道這是過度反應，也預期價格將快速反彈，因為沒有任何意外消息可合理化那樣的下跌。」

她認為，經過上週 OPEC + 會議後，全球石油市場狀況變得更加看漲，因為 OPEC + 無視各方要求擴大增產的壓力。

標普全球普氏能源資訊週一發布一項調查，顯示 OPEC + 一直疲於對應承諾的產量，OPEC+ 10 月原油產量增加 48 萬桶 / 日，但事實上只有一半的成員國在上個月真正提高產量。

調查顯示，擁有生產配額的 19 個 OPEC+ 成員國 10 月份合併產量較其配額不足 60 萬桶 / 日，令減產合規率達 113.21%。

Dickson 提到，在美國國會週五晚間通過 1 兆美元的基礎建設法案後，石油需求可能會增加。「這個美國基礎建設法案超級有利石油。」他說。

與此同時，沙烏地阿拉伯國有石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 決定提高出口原油價格，增加了看漲基調。

沙烏地阿美週五稍晚宣布，12 月起銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂售價（OSP）調漲 1.4-2.7 美元，向美銷售的輕質原油較 ASCI 每桶溢價 1.75 美元，並將銷往北歐和地中海顧客的原油折扣縮減至每桶較 ICE Brent 原油少 0.3 美元。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「價格漲幅遠高於市場預期，對供應緊繃發出看漲信號。OPEC 每月 40 萬桶 / 日的穩定增產方式，以及全球市場石油需求轉強，似乎都是導致漲價的原因。」

石油交易者也評估了中國原油進口的最新數據。根據全球普氏能源資訊週一發布的報告，援引海關數據，中國 10 月份原油進口不到 900 萬桶 / 日，以 890 萬桶的進口量觸及 39 個月低點，這是因國有和私營煉油廠在面臨高油價時，均放緩了採購速度。

與此同時，分析師正在關注拜登政府是否會動用美國戰略石油儲備 (SPR)，因為拜登上週呼籲 OPEC + 擴大增產，但遭 OPEC + 忽視。分析師表示，在 EIA 週二發布最新《短期能源展望》報告後，可能會做出相關決定。

其他能源商品交易