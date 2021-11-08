美股重點新聞摘要2021年11月08日

今日操盤前瞻

日本央行 10 月利率會議紀要

美國聯準會主席鮑爾談話

拜登：基建法案為美國向前邁出「巨大一步」

美國總統拜登 (Joe Biden) 慶祝眾議院通過幾十年來美國規模最大的基礎設施法案，他將這項至關重要的勝利，形容為是對上週導致民主黨州選舉失利的選民直接回應。閱讀全文...

苦無投資、併購標的！波克夏 Q3 現金 1492 億美元再創歷史新高

股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威 (BRKA-US) 週六 (6 日) 公佈第三季財報，營收年增成長 18% 至 64.7 億美元，但淨利則年增率大減 66% 至 103.4 億美元，且手中的現金儲備竟創下歷史新高的 1492 億美元。閱讀全文...

Meta 計劃開設首家零售商店 成為元宇宙的現實入口

《紐約時報》報導，Meta (FB-US) 為了打開元宇宙市場，正討論開設第一家零售店。Meta 旨在展示虛擬實境 (VR) 耳機和電話會議小工具等設備，這些設備可以讓使用者透過臉書平台進行視訊通話，但目前這些商店還沒有預定的開業日期。閱讀全文...

多家航太業者卡位衛星網路商機 低軌道衛星申請暴增 3.8 萬顆

據美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周四 (4 日) 資料顯示，有 9 家航太業者向該機構提出新建、擴增低軌道衛星的申請，申請量高達近 3.8 顆低軌道衛星。閱讀全文...

馬斯克問粉：是否該賣 10％特斯拉持股？

為了因應美國拜登政府擬向富人徵收稅率高達 23.8% 的未實現利得 (unrealized gain) 富豪稅，故世界首富、特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週六 (6 日) 在推特上向粉絲舉辦投票，詢問 6250 萬粉絲是否他應該拋售 10% 的特斯拉持股。閱讀全文...