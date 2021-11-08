高力Q3獲利倍增 前三季超越去年全年 EPS 1.33元

高力 (8996-TW) 今 (8) 日公布最新財報，第三季獲利倍增推升下，前三季稅後純益 1.19 億元，已超越去年全年，年增 21.37%，每股純益 1.33 元。

高力已完成開發大型資料中心浸泡式散熱處理系統，在中國「能耗雙控」政策下，出貨前景不看淡。

高力第三季營收為 5.57 億元，毛利率 28.61%，季增 0.24 個百分點，年增 2.94 個百分點，稅後純益為 4680 萬元，季減 7.08%，年增 1.34 倍，每股純益為 0.52 元。

高力前三季營收 16.5 億元，毛利率 27%，年增 0.42 個百分點，後純益達 1.19 億元，已超越去年全年，年增率 21.37%，每股純益達 1.33 元。

高力依核心散熱技術開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，今年以來已交貨 40 套，追平 2020 年全年。

高力大型資料中心浸泡式散熱處理系統，由於政策對「公有雲」設置改變，擬將建置延伸到私有雲及就地部署，來自中國超大型服務供應商持續擴建分散式雲端與邊緣解決方案訂單增加，帶動需求成長。

高力熱處理開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，今年以來已完成交貨 40 套，追平去年全年，由於 5G 通訊、電子商務的市場擴大，對於後續大型資料處理中心服務的需求更殷切。

另外，高力熱處理本身具備硬焊、散熱核心技術，目前在電動車相關零組件已有交貨實績，提供大陸品牌電動車廠轉子硬焊及傳動板式散熱產品，並已加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 與南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務，台灣相關協力廠包括高力 (6282-TW)，皆可因此受惠。