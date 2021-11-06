將重點研發自駕技術？蘋果再自特斯拉挖角 Autopilot 主管

彭博周五 (5 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 為了加強自駕車的開發，找來前特斯拉 Autopilot 主管， 試圖加速該公司自駕研發，與特斯拉 (TSLA-US) 等汽車廠商一較高下。

消息人士表示，蘋果已聘請前特斯拉 Autopilot 軟體主管 Christopher Moore 為蘋果開發自駕軟體，直屬上級將會是去年加入蘋果的前特斯拉領導 Autopilot 團隊的高層 Stuart Bowers 。

彭博專欄作家 Mark Gurman 表示，這正證明蘋果正在推動自駕技術的開發，試圖與特斯拉等業者在關鍵競爭領域較勁。Moore 將加入蘋果秘密部門，市場猜測該部門便是蘋果「泰坦計畫」自駕車研發團隊。

此外，據一宗特斯拉 Autopilot 事故的開庭文件顯示，Moore 已於 10 月離開特斯拉。實際上，Moore 在特斯拉開發自駕軟體期間曾與前東家發生衝突，當時曾指出特斯拉執行長馬斯克誇大 Autopilot 的功能。

先前加州機動車輛管理局 (DMV) 備忘錄顯示，今年初為調查 Autopilot 問題曾訪問 Moore 對於特斯拉今年實現全自動駕駛的看法，當時 Moore 認為特斯拉官方的言論並不符合工程領域的現狀。

多年來，馬斯克對外宣稱，相信特斯拉即將發佈所謂的第 5 級的自駕功能，這意味著汽車可以運行且無需人為干預。目前該公司的 Autopilot 系統為第 2 級，要求在自駕過程駕駛仍必須手握方向盤。

蘋果的泰坦計畫近期人事出現明顯變化， 專精軟體的 Apple Watch 負責人 Kevin Lynch 替換 Doug Field 成為新計畫負責人，並自汽車業聘請其他重要人物，包括前自駕車新創 Canoo 執行長的 Urlich Kranz。

除了 Doug Field 以外，先前加入蘋果的特斯拉前機器人技術主管 Dave Scott 和汽車安全主管 Jaime Waydo 也相繼離開。

目前蘋果自駕團隊中來自特斯拉的成員包含負責傳動開發的 Michael Schwekutsch ，以及負責內裝的 Steve MacManus。

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