〈財報〉苦無投資、併購標的！波克夏Q3現金1492億美元再創歷史新高

股神巴菲特旗下公司波克夏海瑟威 (BRKA-US) 週六 (6 日) 公佈第三季財報，營收年增成長 18% 至 64.7 億美元，但淨利則年增率大減 66% 至 103.4 億美元，且手中的現金儲備竟創下歷史新高的 1492 億美元。

波克夏第三季財報細項：

第三季營收報 64.7 億美元，年增 18%。

第三季淨利報 103.4 億美元，約合每股盈餘 (EPS) 6882 美元，年減 66%。

第三季現金儲備報 1492 億美元，創下歷史新高。

第三季共執行庫藏股 76 億美元，超過了第二季的 60 億美元規模，創下自 2018 年巴菲特改變投資策略以來第三高庫藏股紀錄。

分部門看：

第三季旗下鐵路、公用事業和能源業務營業利益報 30.3 億美元，年增 11%。

第三季旗下保險公司承保損失在第三季擴大至 7.84 億美元，較去年同期 2.13 億美元的損失大幅擴大，主因為受到了包括颶風艾達 (Ida) 衝擊所致。

截至第三季底，保險流動資金報 1450 億美元，自 2020 年底以來增加了 70 億美元，年增 7.4%。

圖片來源：波克夏海瑟威

第三季波克夏財報亮點，主要是現金儲備創下 1492 億美元的歷史新高，儘管在此期間，巴菲特還投入 76 億美元回購庫藏股。

巴菲特一直面臨著波克夏錢太多但可供投資的高回報率資產欠缺的問題，且由於最近幾個季度沒有重大交易，故波克夏管理層已將庫藏股作為消耗現金的一種方式，但即使第三季的庫藏力道大幅上升，仍不足以阻止波克夏的現金儲備繼續膨脹。

巴菲特因旗下許多業務都從疫情最初的陣痛中反彈而受益匪淺，例如旗下鐵路業務實現創紀錄利潤，儘管該行業正在應對供應鏈壓力。

而該公司的能源業務亦創下自 2009 年中期有數據以來的最高獲利表現。

另外，波克夏的製造業、服務業和零售業利潤也創下自 2009 年中有數據以來的第三高水平，年曾高達 15%，這些業務的強勁表現，幫助彌補了該公司旗下保險公司在第三季的承保損失擴大。