特斯拉、Hertz訂單說法不同調 WSJ：雙方正在協商交車時間

華爾街日報周四 (4 日) 引述知情人士報導，特斯拉 (TSLA-US) 與赫茲 (Hertz) 正在就 10 萬台電動車的訂單交付時間進行談判。

知情人士稱，兩家公司正在敲定協議細節，以確立具體的交車時間，並表示特斯拉仍可能以零售標價向赫茲出售這 10 萬台電動車，但交付時間將會是關鍵。

赫茲上月底表示，初步下訂的 10 萬台特斯拉電動車料於 2022 年底前交付完成，然而，特斯拉執行長馬斯克周一 (1 日) 強調尚未與赫茲簽署任何採購協議，雙方對訂單的說法顯然不同調，究竟實際狀況為何，外界宛如霧裡看花。

其中一位知情人士透露，部分特斯拉高階主管對於赫茲預估的交付時間感到驚訝，他們預期每年對赫茲的交付量僅約 1 萬台。

一般來說，下了初步訂單後，汽車製造商和租車業者通常會繼續針對交易事宜進行協商，產業分析師表示，一旦汽車製造商將租車業者的訂單納入生產計畫當中，通常就會簽署協議。

據知情人士稱，今年 6 月脫離破產程序不久後，赫茲的新代表便與特斯拉展開磋商，雙方在電動車採購數量上的討論來回不斷，赫茲甚至考慮將目標轉向其他電動車供應商。

上周宣布交易消息的同時，赫茲並未披露財務條款，但以 Model 3 目前的建議售價來看，赫茲的購車成本可能超過 40 億美元。